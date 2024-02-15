Найдена похищенная из здания геофака МГУ картина художника Льва Лагорио
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
«При координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры обнаружена похищенная из МГУ имени Ломоносова картина художника Л.Ф. Лагорио «Бурное море», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что прокуратура продолжает заниматься установлением всех обстоятельств произошедшего.
6 февраля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в связи с исчезновением картины Льва Лагорио из Главного здания МГУ.