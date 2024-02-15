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Найдена похищенная из здания геофака МГУ картина художника Льва Лагорио

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Прокуратура Москвы сообщила, что была найдена картина Льва Лагорио «Бурное море», похищенная из здания геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве.
Найдена похищенная из здания геофака МГУ картина художника Льва Лагорио
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«При координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры обнаружена похищенная из МГУ имени Ломоносова картина художника Л.Ф. Лагорио «Бурное море», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что прокуратура продолжает заниматься установлением всех обстоятельств произошедшего.

6 февраля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в связи с исчезновением картины Льва Лагорио из Главного здания МГУ.

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