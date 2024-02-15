Найдена похищенная из здания геофака МГУ картина художника Льва Лагорио

Прокуратура Москвы сообщила, что была найдена картина Льва Лагорио «Бурное море», похищенная из здания геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте надзорного ведомства. «При координирующей роли Никулинской межрайонной прокуратуры обнаружена похищенная из МГУ имени Ломоносова картина художника Л.Ф. Лагорио «Бурное море», — отмечается в заявлении. Уточняется, что прокуратура продолжает заниматься установлением всех обстоятельств произошедшего. 6 февраля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в связи с исчезновением картины Льва Лагорио из Главного здания МГУ.