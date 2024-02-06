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В Москве из здания геологического факультета МГУ пропала картина XIX века

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Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в связи с исчезновением картины Льва Лагорио из Главного здания МГУ на Ленинских горах.
В Москве из здания геологического факультета МГУ пропала картина XIX века
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, отметив, что о пропаже полиции заявила сотрудница геофака МГУ.

«По её словам, она обнаружила пропажу картины «Бурное море» художника Льва Лагорио, которая ранее висела в кабинете здания на Ленинских горах», — сказал собеседник.

Уточняется, что предполагаемая стоимость полотна превышает 300 тыс. рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в краже картины стоимостью 3 млн рублей.

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