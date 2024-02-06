В Москве из здания геологического факультета МГУ пропала картина XIX века
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, отметив, что о пропаже полиции заявила сотрудница геофака МГУ.
«По её словам, она обнаружила пропажу картины «Бурное море» художника Льва Лагорио, которая ранее висела в кабинете здания на Ленинских горах», — сказал собеседник.
Уточняется, что предполагаемая стоимость полотна превышает 300 тыс. рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую в краже картины стоимостью 3 млн рублей.