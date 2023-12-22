В Петербурге задержали подозреваемую в краже картины стоимостью 3 млн рублей

Сотрудники петербургской полиции задержали женщину, которую подозревают в краже картины известного художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко. Полотно оценивают примерно в 3 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, произведение искусства досталось жительнице Петербурга по наследству. По предварительным данным, подозреваемая убедила её временно передать полотно для показа на выставке.

«Для связи оставила только свой номер телефона, который вскоре оказался отключён. Фигурантка присвоила картину стоимостью около 3 млн рублей и пыталась её продать», — указывается в сообщении.

Ранее в Нидерландах обнаружили украденную из музея Сингера Ларена картину художника Винсента Ван Гога.