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В Голландии нашли украденную картину Ван Гога

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В Голландии арт-детектив нашёл ранее украденную из музея Сингера Ларена картину Винсента Ван Гога.
В Голландии нашли украденную картину Ван Гога
  • AFP
  • © ARTHUR BRAND

Как уточняет AFP со ссылкой на голландские правоохранительные органы, полотно украли более трёх лет назад во время ограбления в пандемию.

Речь идёт о картине Ван Гога «Сад священника в Нюэнене, весна».

В 2019 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трём годам колонии Дениса Чуприкова, признанного виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор. Музею было поручено принять комплексные меры по охране экспонатов.

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