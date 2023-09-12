В Голландии нашли украденную картину Ван Гога

В Голландии арт-детектив нашёл ранее украденную из музея Сингера Ларена картину Винсента Ван Гога.

Как уточняет AFP со ссылкой на голландские правоохранительные органы, полотно украли более трёх лет назад во время ограбления в пандемию.

Речь идёт о картине Ван Гога «Сад священника в Нюэнене, весна».

В 2019 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трём годам колонии Дениса Чуприкова, признанного виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор. Музею было поручено принять комплексные меры по охране экспонатов.