В Голландии нашли украденную картину Ван Гога
- AFP
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Как уточняет AFP со ссылкой на голландские правоохранительные органы, полотно украли более трёх лет назад во время ограбления в пандемию.
Речь идёт о картине Ван Гога «Сад священника в Нюэнене, весна».
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