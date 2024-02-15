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Два рейсовых автобуса столкнулись на трассе М-4 в Московской области

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В Московской области произошла авария с участием двух рейсовых автобусов на трассе М-4 «Дон» в городском округе Ступино. Пострадали три пассажира.
Два рейсовых автобуса столкнулись на трассе М-4 в Московской области
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«По предварительной информации, столкнулись два рейсовых автобуса, двигавшихся в попутном направлении», — отметили в ведомстве.

Авария произошла на 90-м километре трассы М-4. 

В связи с произошедшим частично ограничено движение в сторону Москвы. При этом организован объезд через Каширское шоссе со съездом с трассы М-4 на 94-й километр.

Ранее URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию Югры писало, что пять человек, включая двух детей, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

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