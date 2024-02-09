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Трое взрослых и двое детей получили травмы в ДТП в ХМАО

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Пять человек, включая двух детей, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Трое взрослых и двое детей получили травмы в ДТП в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию Югры в своём Telegram-канале.

Авария произошла на 136-м км автодороги Сургут — Нижневартовск. 36-летний водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП получили травмы оба водителя, а также пассажиры Kia: 30-летняя женщина и мальчики девяти и восьми лет.

Ранее RIA56 сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в ДТП в Оренбургской области после обращения в СК матери погибшего с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.

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