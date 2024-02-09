Трое взрослых и двое детей получили травмы в ДТП в ХМАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию Югры в своём Telegram-канале.
Авария произошла на 136-м км автодороги Сургут — Нижневартовск. 36-летний водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai.
В результате ДТП получили травмы оба водителя, а также пассажиры Kia: 30-летняя женщина и мальчики девяти и восьми лет.
Ранее RIA56 сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в ДТП в Оренбургской области после обращения в СК матери погибшего с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств происшествия.