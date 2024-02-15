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Лавров: события на Украине подтверждают правильность сделанного Крымом выбора

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Жители Крыма сделали правильный выбор, решив десять лет назад воссоединиться с Россией. Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, это подтверждают события, которые разворачиваются на Украине.
Лавров: события на Украине подтверждают правильность сделанного Крымом выбора
  • globallookpress.com

По его словам, 16 марта 2014 года жители Крыма сделали свой «абсолютно правильный выбор в пользу возвращения домой». Лавров подчеркнул, что они отстояли своё право говорить на родном языке, а также «развивать собственную культуру, чтить свою историю и традиции».

«Всё развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственно верным возможным шагом, полностью отвечающим логике исторического процесса и коренным интересам жителей этого российского полуострова», — приводит слова министра ТАСС.

Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся российскими.

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