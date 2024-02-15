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В Москве построили более 2,2 млн квадратных метров медицинских объектов с 2011 года

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В Москве с 2011 года построили почти 160 больничных корпусов, зданий поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских объектов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве построили более 2,2 млн квадратных метров медицинских объектов с 2011 года
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Hulko

«В столице действует масштабная программа развития системы здравоохранения. Всего за последние 13 лет в городе построено около 160 различных объектов медицинского назначения общей площадью свыше 2,2 млн кв. м. Причём строительство ведётся как за счёт городского бюджета, так и с привлечением частных инвестиций», — сказал Бочкарёв.

Среди возведённых объектов — районные поликлиники, станции скорой помощи, профильные медицинские центры.

«Все они оснащаются самым современным и надёжным оборудованием, которое позволяет не только лечить, но и своевременно диагностировать сложные заболевания», — отметил заммэра.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко заявил, то обеспеченность объектами социальной инфраструктуры очень важна для жителей столицы.

«Около 70% москвичей заявили о важности расположения в шаговой доступности объектов медицинского назначения. В этом направлении уже сделаны значительные успехи — в городе развивается сеть медицинских учреждений параллельно с реализацией проектов застройки», — сказал он.

По его словам, жители получают доступную медицину рядом с домом.

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