Продлить отдых на 23 Февраля отпусками и отгулами планируют 12% россиян

Согласно данным опроса, 12% россиян планируют взять отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых в честь 23 Февраля.

При этом 60% респондентов заявили, что не планируют брать отпуска и отгулы к этой дате.

Ещё 12% отметили, что пока не решили, а 16% заявили, что работают в сменном графике.

В исследовании уточняется, что желающих увеличить время отдыха среди мужчин чуть больше, чем среди женщин: 13 и 12% соответственно. Россияне до 34 лет будут брать отпуска и отгулы немного чаще, чем те, кто старше (также 13 и 12%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.