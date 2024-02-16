Продлить отдых на 23 Февраля отпусками и отгулами планируют 12% россиян
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При этом 60% респондентов заявили, что не планируют брать отпуска и отгулы к этой дате.
Ещё 12% отметили, что пока не решили, а 16% заявили, что работают в сменном графике.
В исследовании уточняется, что желающих увеличить время отдыха среди мужчин чуть больше, чем среди женщин: 13 и 12% соответственно. Россияне до 34 лет будут брать отпуска и отгулы немного чаще, чем те, кто старше (также 13 и 12%).
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.