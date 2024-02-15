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В Москве капитально отремонтируют четыре подземных перехода в 2024 году

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В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о предстоящем в 2024 году капитальном ремонте четырёх подземных переходов.
В Москве капитально отремонтируют четыре подземных перехода в 2024 году

Об этом сообщается на сайте «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Работы проведут в переходах на Боровском шоссе, Братеевской улице, МКАД и на 2-й Рейсовой улице.

На объектах заменят облицовку и установят противоскользящие плиты на ступенях.

Также разместят новое инженерное оборудование, включая вентиляцию, отопление и служебные помещения.

На время ремонта в переходах оставят проходы для жителей.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на улицах Москвы установили 53 тыс. умных фонарей.

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