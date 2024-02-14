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На улицах Москвы установили 53 тысячи умных фонарей в 2023 году

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На улицах Москвы разместили около 53 тыс. умных фонарей в 2023 году. Их общее число достигло почти 310 тыс., заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.
На улицах Москвы установили 53 тысячи умных фонарей в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В городе ведётся планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством», — сказал Бирюков.

В фонарях размещены специальные компактные платы, которые отправляют сигналы в Центр управления сетями ОАО «ОЭК». Таким образом, специалисты могут круглосуточно управлять городским освещением в дистанционном режиме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве 34 транспортных объектов.

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