На улицах Москвы установили 53 тысячи умных фонарей в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В городе ведётся планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством», — сказал Бирюков.
В фонарях размещены специальные компактные платы, которые отправляют сигналы в Центр управления сетями ОАО «ОЭК». Таким образом, специалисты могут круглосуточно управлять городским освещением в дистанционном режиме.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве 34 транспортных объектов.