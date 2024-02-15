Жителя Казани привлекли к ответственности за избиение сына
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.
По имеющейся информации, мужчина избил ребёнка во время профилактической беседы, на которую его вызвал директор школы в связи с плохим поведением его сына.
Мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
В отношении отца проводится судмедэкспертиза.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в селе Уктуз Бердюжского района Тюменской области.