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Жителя Казани привлекли к ответственности за избиение сына

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В Казани на мужчину составили административный протокол по факту избиения восьмилетнего сына.
Жителя Казани привлекли к ответственности за избиение сына
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

По имеющейся информации, мужчина избил ребёнка во время профилактической беседы, на которую его вызвал директор школы в связи с плохим поведением его сына.

Мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В отношении отца проводится судмедэкспертиза.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в селе Уктуз Бердюжского района Тюменской области.

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