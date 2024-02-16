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Трансляцию рекламы средств для улучшения потенции призвали запретить днём

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RT
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сдвинуть время трансляции телевизионной рекламы средств для повышения потенции на поздний вечерний и ночной период — после 23:00. Копия обращения на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова есть в распоряжении RT.
Трансляцию рекламы средств для улучшения потенции призвали запретить днём
  • Gettyimages.ru
  • © Rainer Puster

Как отметила Волынец, в настоящее время по телевизионным каналам в утреннее и дневное время транслируется реклама различных средств для повышения потенции у мужчин, то есть находится в открытом доступе и для детей.

По её мнению, подобная реклама «вызывает общественное беспокойство» относительно защиты детей от нежелательного контента.

Поэтому важно обратить внимание на эффективность механизмов её контроля и регулирования, чтобы гарантировать безопасную среду для развития детей и подростков, подчеркнула собеседница RT.

«Предлагаю сдвинуть время размещения рекламы данного типа на поздний вечерний и ночной период — после 23:00, когда у экранов телевизоров будет целевая аудитория, для которой предназначены препараты данного вида», — отмечается в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка.

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