Трансляцию рекламы средств для улучшения потенции призвали запретить днём
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Как отметила Волынец, в настоящее время по телевизионным каналам в утреннее и дневное время транслируется реклама различных средств для повышения потенции у мужчин, то есть находится в открытом доступе и для детей.
По её мнению, подобная реклама «вызывает общественное беспокойство» относительно защиты детей от нежелательного контента.
Поэтому важно обратить внимание на эффективность механизмов её контроля и регулирования, чтобы гарантировать безопасную среду для развития детей и подростков, подчеркнула собеседница RT.
«Предлагаю сдвинуть время размещения рекламы данного типа на поздний вечерний и ночной период — после 23:00, когда у экранов телевизоров будет целевая аудитория, для которой предназначены препараты данного вида», — отмечается в тексте обращения.
Ранее Волынец предложила рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка.