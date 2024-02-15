Курганской области выделили 205 млн рублей на противопожарные мероприятия

Замдиректора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Александр Кондратов в ходе заседания аграрного комитета облдумы заявил, что на противопожарные мероприятия в регионе в 2024 году было выделено 205 млн рублей из федерального бюджета.

Об этом сообщает URA.RU.

Он уточнил, что, например, на авиационный мониторинг направят 8 млн рублей, на противопожарные мероприятия — 18,2 млн рублей.

«Вводится новый федеральный проект для мониторинга с помощью квадрокоптеров (БПЛА), которые осуществляют контроль за нарушением законодательства, на их приобретение выделено 15 млн рублей», — заявил Кондратов.

По его словам, из областного бюджета на противопожарные меры поступили средства в размере 75 млн рублей.

Ранее Кондратов сообщил, что в Курганской области планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля.