Курганской области выделили 205 млн рублей на противопожарные мероприятия
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Он уточнил, что, например, на авиационный мониторинг направят 8 млн рублей, на противопожарные мероприятия — 18,2 млн рублей.
«Вводится новый федеральный проект для мониторинга с помощью квадрокоптеров (БПЛА), которые осуществляют контроль за нарушением законодательства, на их приобретение выделено 15 млн рублей», — заявил Кондратов.
По его словам, из областного бюджета на противопожарные меры поступили средства в размере 75 млн рублей.
Ранее Кондратов сообщил, что в Курганской области планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля.