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В Курганской области противопожарный режим планируют ввести с 5 апреля

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Власти Курганской области планируют вводить особый противопожарный режим в регионе с 5 апреля. Об этом на заседании аграрного комитета областной думы заявил замдиректора Департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов.
В Курганской области противопожарный режим планируют ввести с 5 апреля
  • РИА Новости

«Введение особого противопожарного режима на территории региона предварительно с 5 апреля 2024 года. Приведение в режим повышенной готовности с 1 апреля», — цитирует Кондратова URA.RU.

В своей речи он сослался на соответствующий проект постановления правительства и губернатора области.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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