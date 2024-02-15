В Курганской области противопожарный режим планируют ввести с 5 апреля

Власти Курганской области планируют вводить особый противопожарный режим в регионе с 5 апреля. Об этом на заседании аграрного комитета областной думы заявил замдиректора Департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов.

«Введение особого противопожарного режима на территории региона предварительно с 5 апреля 2024 года. Приведение в режим повышенной готовности с 1 апреля», — цитирует Кондратова URA.RU.

В своей речи он сослался на соответствующий проект постановления правительства и губернатора области.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.