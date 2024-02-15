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В Москве убрали более 100 брошенных автомобилей в январе 2024 года

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В Москве с помощью портала «Наш город» в январе 2024 года убрали более 100 брошенных автомобилей.
В Москве убрали более 100 брошенных автомобилей в январе 2024 года

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления», отвечающего за развитие портала «Наш город», Александр Пищелко, за 12 лет работы сервиса убрано свыше 51 тыс. бесхозных автомобилей. В 2023 году — более 3,8 тыс.

Чтобы сообщить о брошенном автомобиле, необходимо сфотографировать его и отправить снимок на портал с указанием адреса. После комиссия примет соответствующее решение.

Ранее в Москве рассказали о спектре дополнительных сервисов и услуг, которыми москвичи могут воспользоваться в столичных флагманских офисах «Мои документы».

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