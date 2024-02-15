Россияне назвали стратегическое мышление важным навыком для руководителя

Эксперты рынка труда опросили россиян, чтобы узнать, какими навыками, по их мнению, должен обладать эффективный руководитель. Чаще всего респонденты называли стратегическое мышление и умение управлять командой.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления.

Кроме того, россияне отметили такие важные навыки, как постановка задач и достижение целей, контроль работы и обратная связь, эмоциональный интеллект и делегирование полномочий.

Большинство опрошенных (68%) считают, что для продуктивной работы руководителю необходимо пройти курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки, 23% предположили, что нужны и профильное высшее образование, и дополнительные курсы, а 6% — что достаточно высшего образования.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.