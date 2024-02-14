Суд в Петербурге отменил решение о депортации журналистки из Афганистана

Суд в Санкт-Петербурге отменил решение о депортации журналистки Кобры Хассани из Афганистана.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Суд... прекратил исполнение постановления Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП России в отношении Кобры Хассани в части принудительного выдворения и содержания в ЦВСИГ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российского гражданина Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, приговорили к 93 дням лишения свободы, а также обязали выплатить штраф.