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Суд в Петербурге отменил решение о депортации журналистки из Афганистана

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Суд в Санкт-Петербурге отменил решение о депортации журналистки Кобры Хассани из Афганистана.

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Суд... прекратил исполнение постановления Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП России в отношении Кобры Хассани в части принудительного выдворения и содержания в ЦВСИГ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российского гражданина Сергея Очигаву, прилетевшего в Лос-Анджелес без документов на борту Scandinavian Airlines, приговорили к 93 дням лишения свободы, а также обязали выплатить штраф.

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