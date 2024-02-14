В Петербурге заработал второй проходческий щит в сторону будущей станции «Каретная»

На строительстве Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена запустили второй проходческий щит от возводимой станции «Путиловская» в сторону будущей станции «Каретная».

Об этом сообщает ИА «Росбалт».

«Мы начали работать над проходкой двух новых тоннелей Красносельско-Калининской линии в 2023 году. В декабре пошёл первый щит. Второй щит пойдёт параллельно. Такая технология значительно ускорит проходку», — заявил губернатор Александр Беглов.

Запущенный щит пройдёт четыре станции, среди которых «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Протяжённость участка составляет около 7 км.

Ранее сообщалось, что на Троицкой линии смонтировали панно над эскалаторами станции «Университет дружбы народов».