В Петербурге заработал второй проходческий щит в сторону будущей станции «Каретная»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Росбалт».
«Мы начали работать над проходкой двух новых тоннелей Красносельско-Калининской линии в 2023 году. В декабре пошёл первый щит. Второй щит пойдёт параллельно. Такая технология значительно ускорит проходку», — заявил губернатор Александр Беглов.
Запущенный щит пройдёт четыре станции, среди которых «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». Протяжённость участка составляет около 7 км.
Ранее сообщалось, что на Троицкой линии смонтировали панно над эскалаторами станции «Университет дружбы народов».