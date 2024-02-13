На Троицкой линии смонтировали панно над эскалаторами станции «Университет Дружбы Народов»
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По его словам, панно выполнено в смешанной технике римской и флорентийской мозаики с элементами художественного витража.
Площадь панно составляет около 40 кв. м. При его изготовлении использовали несколько тысяч элементов из смальты и художественного стекла.
«Монументальное изображение было сначала создано в мастерской, далее разделено на фрагменты и доставлено на станцию, а затем перенесено на стену с помощью специального клея, сетки и прозрачной пленки», — уточнил Бочкарёв.
Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что монтаж панно вели на высоте пяти-шести метров. Использовались специальные леса.
«Центром композиции, по замыслу авторов, является солнце, которое символизирует знания и ярко освещает фигуры представителей народов и культур, населяющих нашу планету», — добавил он.
В будущем Троицкая линия соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа.