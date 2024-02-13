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На Троицкой линии смонтировали панно над эскалаторами станции «Университет Дружбы Народов»

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Над эскалаторной группой в подземном вестибюле будущей станции «Университет Дружбы народов» Троицкой линии Московского метрополитена завершили монтаж мозаичного панно, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На Троицкой линии смонтировали панно над эскалаторами станции «Университет Дружбы Народов»
  • globallookpress.com

По его словам, панно выполнено в смешанной технике римской и флорентийской мозаики с элементами художественного витража.

Площадь панно составляет около 40 кв. м. При его изготовлении использовали несколько тысяч элементов из смальты и художественного стекла.

«Монументальное изображение было сначала создано в мастерской, далее разделено на фрагменты и доставлено на станцию, а затем перенесено на стену с помощью специального клея, сетки и прозрачной пленки», — уточнил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что монтаж панно вели на высоте пяти-шести метров. Использовались специальные леса.

«Центром композиции, по замыслу авторов, является солнце, которое символизирует знания и ярко освещает фигуры представителей народов и культур, населяющих нашу планету», — добавил он.

В будущем Троицкая линия соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа.

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