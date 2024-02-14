В «Турпомощи» рассказали об особенностях посещения КНДР в 2024 году

Директор ассоциации «Объединение туроператоров выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, какие особенности существуют при посещении КНДР в 2024 году.

«Здесь туристы выделили рекомендации, которые необходимо было соблюдать: фотографирование стратегически важных и военных объектов, государственных построек запрещено. Местных жителей можно фотографировать лишь с их разрешения. Есть рекомендации и в плане одежды», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, до пандемии поездки в Северную Корею пользовались большой популярностью.

Ранее стало известно о том, что в Северной Корее начали строить Вонсан-Кальмаскую туристическую зону для приёма россиян. Отмечается, что на турбазе будет 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, пляж длиной 4 км.