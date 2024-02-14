Жительницу Углича приговорили к шести годам колонии по делу о подготовке теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Углича Ярославской области к шести годам колонии по делу о подготовке террористического акта.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что женщина собирала данные об объекте критической инфраструктуры в Ярославской области по заданию украинских спецслужб. В июле 2023 года она была задержана.

Уточняется, что женщина планировала взрыв на ГЭС.

Ранее поджёгшую военкомат в Петербурге женщину приговорили к десяти годам колонии общего режима.