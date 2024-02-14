Жительницу Углича приговорили к шести годам колонии по делу о подготовке теракта
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Установлено, что женщина собирала данные об объекте критической инфраструктуры в Ярославской области по заданию украинских спецслужб. В июле 2023 года она была задержана.
Уточняется, что женщина планировала взрыв на ГЭС.
Ранее поджёгшую военкомат в Петербурге женщину приговорили к десяти годам колонии общего режима.