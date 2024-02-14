RT в Telegram
Подпишись

Жительницу Углича приговорили к шести годам колонии по делу о подготовке теракта

Короткая ссылка
Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Углича Ярославской области к шести годам колонии по делу о подготовке террористического акта.
Жительницу Углича приговорили к шести годам колонии по делу о подготовке теракта
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что женщина собирала данные об объекте критической инфраструктуры в Ярославской области по заданию украинских спецслужб. В июле 2023 года она была задержана.

Уточняется, что женщина планировала взрыв на ГЭС.

Ранее поджёгшую военкомат в Петербурге женщину приговорили к десяти годам колонии общего режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить