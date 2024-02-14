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Путин: в России не должны отказывать в медпомощи людям без медстраховки

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Российский президент Владимир Путин отметил, что в Соединённых Штатах человека без медицинской страховки могут отказаться принимать в больнице даже при угрозе его жизни. По его словам, в России такого никогда не должно происходить.
Путин: в России не должны отказывать в медпомощи людям без медстраховки
  • РИА Новости

Об этом он заявил при подведении итогов дискуссии на Форуме будущих технологий.

Путин согласился, что в российской сфере здравоохранения есть очень много нерешённых вопросов, однако «всё познаётся в сравнении».

По его словам, в некоторых странах, «скажем, за океаном», действует дорогостоящая платная медицинская система с хорошим уровнем.

«Но там человек на пороге медицинского учреждения может умереть, и его никто не возьмёт в стены медучреждения, поскольку у него страховки нет», — сказал глава государства.

Он уточнил, что такие случаи уже бывали.

«Вот у нас ничего подобного не должно никогда происходить», — подчеркнул президент России.

Также Путин отметил необходимость запуска программ повышения квалификации для медицинских работников скорой помощи.

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