Путин: в России не должны отказывать в медпомощи людям без медстраховки
- РИА Новости
Об этом он заявил при подведении итогов дискуссии на Форуме будущих технологий.
Путин согласился, что в российской сфере здравоохранения есть очень много нерешённых вопросов, однако «всё познаётся в сравнении».
По его словам, в некоторых странах, «скажем, за океаном», действует дорогостоящая платная медицинская система с хорошим уровнем.
«Но там человек на пороге медицинского учреждения может умереть, и его никто не возьмёт в стены медучреждения, поскольку у него страховки нет», — сказал глава государства.
Он уточнил, что такие случаи уже бывали.
«Вот у нас ничего подобного не должно никогда происходить», — подчеркнул президент России.
Также Путин отметил необходимость запуска программ повышения квалификации для медицинских работников скорой помощи.