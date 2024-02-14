Путин: нужно быть готовыми к вызовам, в том числе к новым глобальным эпидемиям

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо быть готовыми к вызовам, в том числе угрозам вспышек новых глобальных эпидемий.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

Он отметил, что у России есть весомые достижения, но, безусловно, необходимо двигаться дальше и продолжать работу, «причём на качественно новом уровне».

Путин добавил, что надо наращивать самодостаточность и становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий.

«И быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий», — сказал президент.

Также президент России отметил необходимость запуска программ повышения квалификации для медицинских работников скорой помощи.