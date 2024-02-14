РБК: бывший завод Nissan в Петербурге вернули в госсобственность
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Об этом, как пишет РБК, проинформировал вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин. Соответствующее заявление он сделал в ходе конференции «Автостата».
«Санкт-Петербург, который пришёл к нам в конце 2022 года, в 2023-м, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству», — сказал Костромин.
По его словам, петербургское предприятие теперь является самостоятельной заводской единицей.
В ноябре 2023 года президент и гендиректор компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявлял, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге полноценно заработает в 2024 году.
В июне прошлого года сообщалось, что АвтоВАЗ запустил производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.