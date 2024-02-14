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РБК: бывший завод Nissan в Петербурге вернули в госсобственность

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Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в прошлом году передавали компании «АвтоВАЗ», вернули в государственную собственность. 
РБК: бывший завод Nissan в Петербурге вернули в госсобственность
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РБК, проинформировал вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин. Соответствующее заявление он сделал в ходе конференции «Автостата».

«Санкт-Петербург, который пришёл к нам в конце 2022 года, в 2023-м, сейчас, насколько вы знаете, мы его обратно отдали государству», — сказал Костромин.

По его словам, петербургское предприятие теперь является самостоятельной заводской единицей.

В ноябре 2023 года президент и гендиректор компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявлял, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге полноценно заработает в 2024 году.

В июне прошлого года сообщалось, что АвтоВАЗ запустил производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

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