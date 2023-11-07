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Бывший завод Nissan в Петербурге полноценно заработает в 2024 году

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Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге полноценно заработает в 2024 году, заявил президент и гендиректор компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.
Бывший завод Nissan в Петербурге полноценно заработает в 2024 году
  • Gettyimages.ru

«Мы рассчитываем, что полноценно завод заработает в следующем году. Многое будет зависеть от скорости переговорного процесса», — цитирует его ТАСС.

Ранее АвтоВАЗ сообщал, что стоимость новой Lada Vesta NG будет начинаться от 1,24 млн рублей.

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