Бывший завод Nissan в Петербурге полноценно заработает в 2024 году

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге полноценно заработает в 2024 году, заявил президент и гендиректор компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

«Мы рассчитываем, что полноценно завод заработает в следующем году. Многое будет зависеть от скорости переговорного процесса», — цитирует его ТАСС.

Ранее АвтоВАЗ сообщал, что стоимость новой Lada Vesta NG будет начинаться от 1,24 млн рублей.