Бывший завод Nissan в Петербурге полноценно заработает в 2024 году
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге полноценно заработает в 2024 году, заявил президент и гендиректор компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.
- Gettyimages.ru
«Мы рассчитываем, что полноценно завод заработает в следующем году. Многое будет зависеть от скорости переговорного процесса», — цитирует его ТАСС.
Ранее АвтоВАЗ сообщал, что стоимость новой Lada Vesta NG будет начинаться от 1,24 млн рублей.
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