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В Удмуртии пройдут работы по обновлению Музея Ижевска

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В Удмуртии в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» на обновление Музея Ижевска выделят 1,9 млн рублей.
В Удмуртии пройдут работы по обновлению Музея Ижевска
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на главу города Дмитрия Чистякова.

Для фондов музея приобретут автоматизированную информационную систему ведения учёта и хранения, витрины для полного обзора, тумбы, мобильные конструкции-стены для дополнительного размещения экспонатов.

Оборудование распределят среди трёх пространств музея — выставочного центра «Галерея», выставочного зала «Пушкинский» и Музея Ижевска в Генеральском доме.

Ранее сообщалось, что в центре «Эрмитаж — Евразия», музее-спутнике Государственного Эрмитажа, создадут оренбургскую Яшмовую комнату.

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