В Удмуртии пройдут работы по обновлению Музея Ижевска
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на главу города Дмитрия Чистякова.
Для фондов музея приобретут автоматизированную информационную систему ведения учёта и хранения, витрины для полного обзора, тумбы, мобильные конструкции-стены для дополнительного размещения экспонатов.
Оборудование распределят среди трёх пространств музея — выставочного центра «Галерея», выставочного зала «Пушкинский» и Музея Ижевска в Генеральском доме.
Ранее сообщалось, что в центре «Эрмитаж — Евразия», музее-спутнике Государственного Эрмитажа, создадут оренбургскую Яшмовую комнату.