В центре «Эрмитаж — Евразия» создадут Яшмовую комнату

В центре «Эрмитаж — Евразия», музее-спутнике Государственного Эрмитажа, создадут оренбургскую Яшмовую комнату.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Telegram-канал губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

В настоящее время специалисты завершают отделку, собирая вручную панно из орской яшмы.

«В год 280-летия Оренбургской губернии и 90-летия Оренбургской области единственная в мире Яшмовая комната станет подарком оренбуржцам и ценителям искусства со всей России. Обязательно пригласим генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского оценить результат совместной работы», — отметил Паслер.

Ранее сообщалось, что в Пермском краеведческом музее в рамках проекта «Музейный дебют» 23 февраля состоится выставка серебряных монет.