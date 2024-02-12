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Выставка серебряных монет пройдёт в Пермском краеведческом музее

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В Пермском краеведческом музее в рамках проекта «Музейный дебют» 23 февраля состоится выставка серебряных монет.
Выставка серебряных монет пройдёт в Пермском краеведческом музее
  • Gettyimages.ru
  • © JackF

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на организацию.

«С 2020 года фонды Пермского краеведческого музея пополнились более чем 3600 предметами. Часть этого многообразия будет впервые представлена на выставке. Полностью будет экспонироваться клад из 154 серебряных монет, обнаруженный в Перми при археологических раскопках на улице М. Горького в 2022 году», — рассказали в музее.

В экспозиции также представят зуб мамонта, фотографии и личные вещи артистов Пермского театра оперы и балета, эскизы одежды местных модельеров.

Ранее в Оренбургской области рассказали о пополнении фонда центра «Эрмитаж — Евразия».

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