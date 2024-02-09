В Оренбургской области рассказали о пополнении фонда центра «Эрмитаж — Евразия»
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Об этом сообщает RIA56.
В День российской науки художник из Омска Анатолий Коненко передал Оренбургскому областному музею изобразительных искусств микроминиатюру с названием спутника Государственного Эрмитажа.
Центр должен открыться в Оренбурге в 2024 году, когда будут отмечаться 90-летие со дня образования области и 280 лет Оренбургской губернии.
Ранее сообщалось, что столичные археологи передадут в Музей Москвы около 600 исторических предметов быта XV—XVIII веков, найденных при раскопках на Тверской улице в 2022—2023 годах.