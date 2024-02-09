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В Оренбургской области рассказали о пополнении фонда центра «Эрмитаж — Евразия»

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В пресс-службе правительства Оренбургской области рассказали о пополнении фонда культурно-просветительского центра «Эрмитаж — Евразия».
В Оренбургской области рассказали о пополнении фонда центра «Эрмитаж — Евразия»
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает RIA56.

В День российской науки художник из Омска Анатолий Коненко передал Оренбургскому областному музею изобразительных искусств микроминиатюру с названием спутника Государственного Эрмитажа.

Центр должен открыться в Оренбурге в 2024 году, когда будут отмечаться 90-летие со дня образования области и 280 лет Оренбургской губернии.

Ранее сообщалось, что столичные археологи передадут в Музей Москвы около 600 исторических предметов быта XV—XVIII веков, найденных при раскопках на Тверской улице в 2022—2023 годах.

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