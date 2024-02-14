Адвокат Шагин рассказал об особенностях закрытия старых счетов в банке

Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин рассказал, какие могут быть особенности закрытия старых счетов в банке.

«По закону банки обязаны сообщать об окончании вклада не позднее чем за пять дней до истечения его срока, однако так поступают далеко не все кредитные учреждения, а судебная практика по наказанию таких «забывчивых» банкиров ещё не сложилась», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, на данный момент наиболее эффективно ситуацию можно решить, если вовремя оставить обращение на сайте Банка России.

Ранее главный аналитик ПСБ Денис Попов выразил мнение, что вклад стоит открывать сразу на два-три года.