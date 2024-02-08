Аналитик Попов рассказал о преимуществах вклада на два — три года
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«Пока банки не будут менять свои процентные ставки. Соответственно, сейчас наиболее благоприятный период для фиксации высокой доходности по банковским вкладам», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
В настоящее время ставки в отечественных банках составляют от 8 до 15% годовых.
Как предположил Попов, Банк России оставит ключевую ставку неизменной на заседании 16 февраля.
Ранее партнёр Capital Lab Евгений Шатов дал советы по выбору стратегии при торговле на фондовой бирже.