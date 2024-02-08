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Аналитик Попов рассказал о преимуществах вклада на два — три года

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Главный аналитик ПСБ Денис Попов выразил мнение, что вклад стоит открывать сразу на два — три года.
Аналитик Попов рассказал о преимуществах вклада на два — три года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Пока банки не будут менять свои процентные ставки. Соответственно, сейчас наиболее благоприятный период для фиксации высокой доходности по банковским вкладам», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

В настоящее время ставки в отечественных банках составляют от 8 до 15% годовых.

Как предположил Попов, Банк России оставит ключевую ставку неизменной на заседании 16 февраля.

Ранее партнёр Capital Lab Евгений Шатов дал советы по выбору стратегии при торговле на фондовой бирже.

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