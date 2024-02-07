Специалист Шатов дал рекомендации по торговле на фондовой бирже

Партнёр Capital Lab Евгений Шатов дал советы по выбору стратегии при торговле на фондовой бирже.

«Торговля на фондовой бирже — это специфическая сфера деятельности, которая требует от начинающих инвесторов специальных знаний. К сожалению, по статистике, подавляющая часть новичков теряет средства и начинает отождествлять финансовый рынок с казино или ставками на спорт, хотя по факту это не так», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, новичкам не следует приступать к биржевым торгам без специального обучения. Далее стоит сформулировать свои финансовые цели и составить план.

Также, по мнению Шатова, нельзя вкладывать все имеющиеся свободные средства в покупку ценных бумаг.

Кроме того, надо объективно оценивать ситуацию и сохранять спокойствие в случае негативных тенденций на рынке.

Тогда при правильно выбранной инвестиционной стратегии и учёте всех рисков, фондовый рынок может приносить инвестору стабильный доход, заключил эксперт.

Ранее директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка заявил, что использование обезличенного металлического счёта целесообразно только в случае долгосрочных инвестиций.