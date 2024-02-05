Инвестор Спинка рассказал об особенностях обезличенного металлического счёта

Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка заявил, что использование обезличенного металлического счёта (ОМС) целесообразно только в случае долгосрочных инвестиций.

У такого счёта есть ряд минусов. Прежде всего он не страхуется из средств Агентства по страхованию вкладов, объяснил он в беседе с газетой «Известия».

Также такие счета должны быть обеспеченными. Но поскольку у клиента нет возможности проверить, приобрёл ли банк соответствующее счёту количество металла, значит, кредитный риск такой инвестиции равен кредитному риску самого банка, объяснил Спинка.

Кроме того, при закрытии ОМС клиент должен учитывать разницу спредов, то есть между ценой покупки и продажи, и она обычно значительная, отметил эксперт.

«Из этого можно сделать вывод, что такая инвестиция целесообразна только в том случае, если совершается на длительный срок», — заключил он.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рекомендовала заёмщикам оценивать свои финансовые возможности перед оформлением кредита.