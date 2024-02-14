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Специалист Борзенкова дала советы по определению стоимости квартиры

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Руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» «ИНКОМ-Недвижимости» Наталия Борзенкова рассказала, как определить стоимость квартиры.
Специалист Борзенкова дала советы по определению стоимости квартиры
  • Gettyimages.ru

«Чтобы определить стоимость квартиры, в первую очередь необходимо внимательно проанализировать аналоги в конкретном районе, в схожем по типажу доме и в том же метраже», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, также важно учитывать состояние квартиры, ситуацию продавца и документы на недвижимость.

В свою очередь, владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что важными факторами остаются близость к метро и инфраструктура района.

Он также сказал, что нередко продавцы не соглашаются ждать и дают дисконт на менее востребованные квартиры.

«И это тоже усугубляет разброс цен, ведь другие терпеливо ждут и не снижают цены на аналогичные лоты в районе. Каждый случай продажи индивидуален, отсюда и ценовое разнообразие на рынке», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске ввели более 457 тыс. кв. м жилья в 2023 году.

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