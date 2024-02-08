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В Ульяновске ввели более 457 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году

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В Ульяновске рассказали об итогах строительной кампании за 2023 год. Так, в городе ввели в эксплуатацию более 457 тыс. кв. м жилья.
В Ульяновске ввели более 457 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Grigorenko

Об этом пишет mosaica.ru.

Кроме того, при бюджетной поддержке в городе построили две школы, шесть детских садов, пять новых участков дорог, отремонтировали 1665 дворов и 18 общественных пространств, а 310 жителей переселили из десяти аварийных домов.

Также из федерального бюджета предоставляются средства на реализацию инфраструктурных проектов. В 2023 году введено в эксплуатацию 457,7 кв. м жилья, отметила начальник управления по строительству Мария Зацепина.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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