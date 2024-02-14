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Новая хозяйка забрала спасённую из запертой квартиры в Томилине собаку

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Новая хозяйка забрала спаниеля, спасённого из запертой квартиры в Томилине Московской области. Видео передачи собаки девушке опубликовало Ruptly.
Новая хозяйка забрала спасённую из запертой квартиры в Томилине собаку
  • Gettyimages.ru

После ветеринарного осмотра животного девушка Мария увезла собаку. У Марии уже есть два спаниеля. 

С волонтёром будет составлен договор о временной передаче животного.

Мария рассказала, что если хозяина собаки найдут, то она вернёт ему пса.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.

Как стало известно RT, у спасённой из запертой квартиры в Томилине собаки не нашли серьёзных заболеваний, животное чувствует себя хорошо.

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