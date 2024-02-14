У спасённой из запертой квартиры в Томилине собаки не нашли серьёзных заболеваний, животное чувствует себя хорошо.

Об этом RT рассказал начальник территориального управления Томилино — Октябрьский Сергей Андреев.

«У животного нет даже стресса, собака довольно контактна, и видно, что рада людям. Вес животного тоже соответствует норме для её породы и возраста», — отметил он.

По его словам, расходы на осмотр спаниеля и помощь ветеринаров взяла на себя администрация.

После этого, вероятно, собаку заберут на передержку волонтёры.

Как рассказали RT в управляющей компании, квартира, из которой было спасено животное, сдавалась в аренду. С хозяйкой квартиры пока связаться не удалось, ведутся поиски владельца собаки.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.