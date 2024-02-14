У спасённой из запертой квартиры в Томилине собаки не нашли серьёзных заболеваний
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Об этом RT рассказал начальник территориального управления Томилино — Октябрьский Сергей Андреев.
«У животного нет даже стресса, собака довольно контактна, и видно, что рада людям. Вес животного тоже соответствует норме для её породы и возраста», — отметил он.
По его словам, расходы на осмотр спаниеля и помощь ветеринаров взяла на себя администрация.
После этого, вероятно, собаку заберут на передержку волонтёры.
Как рассказали RT в управляющей компании, квартира, из которой было спасено животное, сдавалась в аренду. С хозяйкой квартиры пока связаться не удалось, ведутся поиски владельца собаки.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями экстренных служб спасли собаку, которая длительное время находилась в запертой квартире в посёлке Томилино Московской области.