В Минкультуры Кировской области рассказали об итогах работы за 2023 год

Министр культуры Кировской области Даниил Дворцов рассказал об итогах работы за 2023 год.

«В первую очередь, конечно же, стоит отметить те события в сфере культуры, которые стали возможными благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина. В 2023 году в Кировской области он был выполнен на 100%», — заявил Дворцов в беседе с изданием istochnik.online.

По словам министра, впервые поддержку в рамках нацпроекта получили шесть муниципальных музеев. На их техническое оснащение выделили более 12 млн рублей. Столько же выделили на оснащение драмтеатра специализированным сценическим оборудованием.

По модельному стандарту обновили семь библиотек. Капитально отремонтированы два культурно-досуговых учреждения.

«Ну и конечно, нельзя не отметить кардинальное преображение Приказной избы и музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», — добавил Дворцов.

Ранее сообщалось, что число объектов культурного наследия в Нижегородской области достигло 3,6 тыс.