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Число объектов культурного наследия в Нижегородской области достигло 3,6 тысячи

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Количество объектов культурного наследия в Нижегородской области достигло 3,6 тыс. в 2024 году.
Число объектов культурного наследия в Нижегородской области достигло 3,6 тысячи
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородстат.

В частности, на территории региона расположено почти 1,3 тыс. объектов культурного наследия федерального значения, более 2,3 тыс. — регионального, 33 — муниципального.

В 2024 году Нижний Новгород получил статус культурной столицы России. Запланировано свыше 150 мероприятий, среди которых фестивали, выставки, концерты и конкурсы.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии добавили новые места в перечень объектов культурного наследия.

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