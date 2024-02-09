В Удмуртии добавили новые места в перечень объектов культурного наследия
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на агентство по государственной охране ОКН УР.
«Священная гора шарканских удмуртов Пислеговский Каргурезь и общественное капище Ӟозо шарканских удмуртов известны жителям региона в качестве природных достопримечательностей.
В этих местах в XIX—XX веках проводились ежегодные моления, на которые съезжались удмурты ближайшей округи.
Ранее сообщалось, что во Владикавказе 120-летнее трамвайное депо наделили статусом памятника архитектуры, имеющим историческое значение.