В Удмуртии добавили новые места в перечень объектов культурного наследия

В Удмуртии гора и капище, которые использовались в древности для моления, внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на агентство по государственной охране ОКН УР. «Священная гора шарканских удмуртов Пислеговский Каргурезь и общественное капище Ӟозо шарканских удмуртов известны жителям региона в качестве природных достопримечательностей. В этих местах в XIX—XX веках проводились ежегодные моления, на которые съезжались удмурты ближайшей округи. Ранее сообщалось, что во Владикавказе 120-летнее трамвайное депо наделили статусом памятника архитектуры, имеющим историческое значение.