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В Удмуртии добавили новые места в перечень объектов культурного наследия

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В Удмуртии гора и капище, которые использовались в древности для моления, внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на агентство по государственной охране ОКН УР.

«Священная гора шарканских удмуртов Пислеговский Каргурезь и общественное капище Ӟозо шарканских удмуртов известны жителям региона в качестве природных достопримечательностей.

В этих местах в XIX—XX веках проводились ежегодные моления, на которые съезжались удмурты ближайшей округи.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе 120-летнее трамвайное депо наделили статусом памятника архитектуры, имеющим историческое значение.

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