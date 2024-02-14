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Перформативно-образовательное шоу пройдёт в рамках ВФМ-2024

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Перформативно-образовательный проект «Наш космос» пройдёт в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. За постановку отвечает главный режиссёр театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти, ведущими шоу станут Юлия Пересильд и Милош Бикович, сыгравшие в фильме «Вызов».
Перформативно-образовательное шоу пройдёт в рамках ВФМ-2024
  • РИА Новости

Участники ВФМ-2024 узнают историю освоения космоса в России, а также о профессии космонавта и особенностях жизни в космосе.

Среди гостей — космонавты-испытатели Сергей Прокопьев, Андрей Федяев, Пётр Дубров.

«Я никогда ещё не говорил на своём театральном языке о космосе. Благодаря перформативно-образовательному шоу зрители узнают много нового о космосе, и, чтобы лучше погрузить участников в это пространство, на сцене будут использоваться современные технологии, в том числе световые видеорешения, а также акапельная музыка и современные танцы», — заявил Франдетти.

По его словам, молодые люди со всего мира смогут получить ответы на вопросы, связанные с освоением космоса.

Ранее сообщалось, что волонтёрский корпус ВФМ-2024 получил более 50 тыс. заявок.

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