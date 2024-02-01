Волонтёрский корпус ВФМ-2024 получил более 50 тысяч заявок

Обучение кандидатов в волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи завершится 6 февраля. Оно проходило с 23 декабря на базе 27 центров привлечения и подготовки. По итогам регистрации получено рекордное количество заявок — более 50 тыс.

Пройти весь отборочный этап смогли 5 тыс. человек. Они будут оказывать поддержку в организации и проведении ВФМ-2024, в том числе помогать в организации питания, логистики, проведении мероприятий, церемоний открытия и закрытия, сопровождать делегации.

Волонтёрами могли стать не только молодые люди, но и люди старше 55 лет.

Финальный состав волонтёрского корпуса сформируют 6 февраля. Кандидатов распределят по 15 направлениям. Затем добровольцы отправятся на площадку фестиваля на федеральной территории Сириус и продолжат уже более узкоспециализированное обучение.

Как сообщили организаторы, до Всемирного фестиваля молодёжи остается ровно месяц. На федеральной территории Сириус и в городе Сочи идёт активная подготовка к ВФМ-2024.

Так, для удобства гостей фестиваля в Сириусе к марту откроется новая пешеходная аллея около образовательного центра, которая соединит Олимпийский проспект и морскую набережную. При этом на набережной реки Мзымты появилась новая смотровая площадка, недалеко от неё отремонтировано место для отдыха на Воскресенской улице, открыт пешеходный маршрут, соединяющий территорию у морского порта и набережную. Кроме того, продолжается замена освещения на главных улицах.

«Я уверен, что фестиваль молодёжи станет площадкой для выстраивания новых международных связей, налаживания диалога между молодёжью из разных стран, создания и развития совместных проектов. И конечно, мы очень хотим, чтобы наши гости навсегда запомнили Россию и Сириус и захотели вернуться сюда в будущем — вместе создавать прорывные проекты, которые помогут сделать жизнь в наших странах и во всём мире лучше», — заявил глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

Как рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский, местные власти прежде всего предусмотрели обновление городской среды, установку световых элементов и малых архитектурных форм.

По его словам, в Сочи разработали множество маршрутов для самостоятельного туриста, «создан насыщенный событийный календарь — в нём масса и спортивных, и культурных мероприятий, которые пройдут в дни фестиваля не только для участников, но и для всех жителей и гостей города».

«Также мы заранее предусмотрели благоустройство в гостевых зонах. К фестивалю в городе открылись после обновления популярные прогулочные территории, была проработана транспортная логистика. На маршрутах, связывающих Сочи и Олимпийский парк, работают новые современные автобусы», — сказал Копайгородский.

Ранее газета «Взгляд» писала, что съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи объединил глав национальных подготовительных комитетов, амбассадоров, руководителей молодёжных и детских организаций.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.