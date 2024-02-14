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В ТиНАО построят многоуровневый паркинг с автомойкой

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В поселении Рязановское в Новой Москве построят многоуровневый паркинг на 300 мест. Он будет оснащён автомойкой и станцией техобслуживания, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В ТиНАО построят многоуровневый паркинг с автомойкой
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Площадь четырёхэтажного сооружения составит 10,7 тыс. кв. м. Рядом с парковкой разместят две зарядные станции для электромобилей.

«На территории вокруг паркинга высадят живые изгороди, обустроят газон и установят георешётки», — сказал Бочкарёв.

На первом этаже разместят машино-места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также там будет расположена автомойка и мастерская с отдельным въездом.

Ранее сообщалось, что в Московской области проинспектировали ход строительства основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до Варшавского шоссе. Готовность объекта составила 45%.

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