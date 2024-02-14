В ТиНАО построят многоуровневый паркинг с автомойкой
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Площадь четырёхэтажного сооружения составит 10,7 тыс. кв. м. Рядом с парковкой разместят две зарядные станции для электромобилей.
«На территории вокруг паркинга высадят живые изгороди, обустроят газон и установят георешётки», — сказал Бочкарёв.
На первом этаже разместят машино-места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также там будет расположена автомойка и мастерская с отдельным въездом.
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