В ТиНАО построят многоуровневый паркинг с автомойкой

В поселении Рязановское в Новой Москве построят многоуровневый паркинг на 300 мест. Он будет оснащён автомойкой и станцией техобслуживания, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Площадь четырёхэтажного сооружения составит 10,7 тыс. кв. м. Рядом с парковкой разместят две зарядные станции для электромобилей.

«На территории вокруг паркинга высадят живые изгороди, обустроят газон и установят георешётки», — сказал Бочкарёв.

На первом этаже разместят машино-места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также там будет расположена автомойка и мастерская с отдельным въездом.

Ранее сообщалось, что в Московской области проинспектировали ход строительства основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до Варшавского шоссе. Готовность объекта составила 45%.