В Подмосковье готовность Юго-Восточной хорды достигла 45%
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на региональный Главгосстройнадзор.
В ведомстве напомнили, что строительство хорды проводится в три этапа. Работы идут одновременно на всех участках.
Движение по новой автомагистрали планируют открыть в III квартале 2024 года.
В рамках третьего этапа построят участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до развязки с трассой М-2 «Крым», а также возведут мост, несколько переходов, новые дороги и съезды.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.