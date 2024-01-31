В Подмосковье готовность Юго-Восточной хорды достигла 45%

В Московской области проинспектировали ход строительства основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до Варшавского шоссе. Готовность объекта составила 45%.

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на региональный Главгосстройнадзор.

В ведомстве напомнили, что строительство хорды проводится в три этапа. Работы идут одновременно на всех участках.

Движение по новой автомагистрали планируют открыть в III квартале 2024 года.

В рамках третьего этапа построят участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до развязки с трассой М-2 «Крым», а также возведут мост, несколько переходов, новые дороги и съезды.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.