В Минкультуры Кировской области рассказали о планах по нацпроекту на 2024 год

Министр культуры Кировской области Даниил Дворцов рассказал, какие мероприятия по нацпроекту «Культура» будут реализованы в регионе в 2024 году.

«На реализацию нацпроекта «Культура» в 2024 году в Кировской области выделено порядка 110 млн рублей. На эти средства капитально отремонтируем четыре здания сельских домов культуры», — заявил он в беседе с изданием istochnik.online.

По его словам, шесть детских школ искусств получат музыкальные инструменты и учебные материалы. Также будет открыта 26-я модельная библиотека и виртуальные концертные залы.

Кроме того, запланировано оснащение пяти муниципальных музеев.

«В 2024 году Кировская область примет участие в федеральном проекте «Школа креативных индустрий». Это новое направление, которое будет реализовано на базе Вятского колледжа культуры», — добавил Дворцов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии направили 6 млрд рублей на развитие культуры за шесть лет.