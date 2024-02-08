В Удмуртии направили шесть миллиардов рублей на развитие культуры за шесть лет

В Удмуртии направили 6 млрд рублей на развитие культуры за последние шесть лет, рассказали в региональном Минкультуры.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Основные работы выполнены в рамках нацпроекта «Культура». Дополнительно средства привлекли по проекту «Культура малой родины» партии «Единая Россия», федеральной адресной инвестиционной программе и госпрограммам «Комплексное развитие сельских территорий».

В городах и сёлах построили 18 модельных библиотек нового поколения. Также отремонтированы 223 учреждения культуры, пять театров и 14 образовательных организаций. Новое оборудование закупили в восемь музеев и 18 кинозалов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обсудили итоги реализации нацпроекта «Культура» за 2023 год.