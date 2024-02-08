В Подмосковье обсудили итоги реализации нацпроекта «Культура» за 2023 год
Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Так, в Раменском построили центр культурного развития «Гармония», а также достроили спортивно-репетиционный зал с переходом в учебный корпус Московского губернского колледжа искусств в Химках.
Также был проведён капремонт в детской школе искусств в Коломне и Центре культуры и творчества в Волоколамске.
Кроме того, привели к модульному стандарту несколько библиотек, закупили новое оборудование для нескольких музеев, приобрели музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия для 34 образовательных учреждений.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.