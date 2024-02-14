Автомеханик Константинов назвал миллион километров вызовом для любого двигателя
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«Пройти миллион километров — это, безусловно, существенный вызов для любого двигателя. Если рассматривать по типам транспортных средств, то такой амбициозный уровень, скорее всего, характерен для магистральных грузовиков. При этом стоит отметить, что современные двигатели в легковых автомобилях сегодня также отличаются высоким качеством материалов и технологий производства», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его мнению, при правильном обслуживании и аккуратном вождении легковая машина сможет приблизиться к такому показателю.
Как отметил Константинов, чтобы любой автомобиль прослужил долго, нужно проводить регулярное техобслуживание. Важную роль играет и качество топлива.
Что касается аккуратного вождения, то это спокойная езда на допустимых скоростях, без резких манёвров, соблюдение правильного режима работы двигателя, заключил эксперт.
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