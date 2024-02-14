Промпредприятия Москвы нарастили энергопотребление на 3,8% в 2023 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Такая динамика объясняется активным развитием производства, открытием новых предприятий и интенсивным освоением новых сфер, в том числе за счёт импортозамещения. Наибольший вклад в рост внесли производство электрооборудования, металлургия, производство авто- и железнодорожного транспорта, лекарственных средств, а также одежды и пищевых продуктов», — сказал Ефимов.
Второе место занял городской электротранспорт, который увеличил энергопотребление в прошлом году на 3,7% и достиг показателя 2,9 млрд киловатт-часов.
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Удмуртии вырос на 8,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.