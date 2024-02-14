Промпредприятия Москвы нарастили энергопотребление на 3,8% в 2023 году

Московский промышленный сектор в 2023 году нарастил энергопотребление до более 5,1 млрд киловатт-часов, что на 3,8% больше, чем годом ранее, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Такая динамика объясняется активным развитием производства, открытием новых предприятий и интенсивным освоением новых сфер, в том числе за счёт импортозамещения. Наибольший вклад в рост внесли производство электрооборудования, металлургия, производство авто- и железнодорожного транспорта, лекарственных средств, а также одежды и пищевых продуктов», — сказал Ефимов.

Второе место занял городской электротранспорт, который увеличил энергопотребление в прошлом году на 3,7% и достиг показателя 2,9 млрд киловатт-часов.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Удмуртии вырос на 8,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.